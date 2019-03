Skalpel: nowy singiel i marcowe koncerty

Lutowa część tournée Skalpel Big Band spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem publiczności, która tłumnie wypełniła sale koncertowe. Wiosną kolejna okazja do spotkania z tym niezwykłym przedsięwzięciem. 22 marca – siedemnastoosobowy skład wystąpi w warszawskim klubie Palladium, dzień później – w katowickim P23, a 23 marca – w krakowskim „Studio”.



SKALPEL "Sunset" -> https://youtu.be/mEeyD1wxMN0

Duet Skalpel zyskał rozgłos i uznanie – także na Zachodzie – dzięki płytom „Skalpel” i „Konfusion”, na których didżeje Marcin Cichy i Igor Pudło przełożyli na współczesny język muzyczny jazzowe brzmienia sprzed ponad pół wieku. Bigbandowe wcielenie to zupełnie nowa jakość ich muzyki. Nie byłoby tego projektu bez Patryka Piłasiewicza, młodego aranżera i kompozytora. To właśnie on zaproponował Skalpelowi rozpisanie utworów na orkiestrowy skład. Ciekawe są początki fascynacji Patryka muzyką duetu. Działo się to w … Wenecji podczas pleneru fotograficznego. - Wśród malowniczych sklepów, antykwariatów i galerii znalazłem niecodzienny warsztat jubilerski. A w środku wystawa z mnóstwem pięknych przedmiotów: miniaturowych rzeźb stworzonych z zardzewiałej stali, blachy, miedzi, fragmentów mechanizmów, cyferblatów i zegarowych werków. Zza uchylonych drzwi dobiegała muzyka równie niesamowita jak wytwory tajemniczego architekta rdzy i czasu. Wszedłem do środka. Zacząłem uważniej przysłuchiwać się dźwiękom. Zapytałem jubilera o muzykę. „To Skalpel – zespół z Polski. Najlepszy zespół jaki znam, a znam ich wiele”. Zdziwił się, że jestem z Polski, a nie znam ich muzyki. Po powrocie do kraju kupiłem płytę, którą znam dziś na pamięć –wspomina Patryk Piłasiewicz.



Bilety na marcowe koncerty Skalpel Big Band są dostępne w ogólnopolskich sieciach sprzedaży.

https://www.empikbilety.pl/event/Skalpel_Big_Band



WARSZAWA, PALLADIUM

22.03.2019, godz. 20:00



KATOWICE, FABRYKA PORCELANY - P23

23.03.2019, godz. 20:00



KRAKÓW, KLUB STUDIO

24.03.2019, godz. 20:00