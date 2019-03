Kris Barras: Dał czadu na Rawie Blues, w kwietniu wraca do Polski!

- Kiedy byłem młody i zaczynałem swoją przygodę z graniem, moje pierwsze kontakty z bluesem to muzyka Gary'ego Moore'a oraz B.B.Kinga. To były moje pierwsze, poważne inspiracje. Można powiedzieć, że oni wprowadzili mnie w świat bluesa. Później odkryłem takie postaci jak Steve Ray Vaughan, Freddy King, Albert King – wspomina gitarzysta i wokalista.



Kris Barras przyjedzie do Polski w ramach europejskiego tournée promującego jego najnowszą płytę „The Divine and Dirty”. Album przynosi porcję znakomitego bluesrockowego grania, zbiera świetne recenzje w mediach. A że Kris to prawdziwe „sceniczne zwierzę”, więc jego utwory jeszcze zyskują podczas bezpośrednich spotkań z publicznością.



Kris Barras Band - Hail Mary -> https://www.youtube.com/watch?v=lqeAWp6aGJs



Angielski artysta to generalnie nietuzinkowa, barwna postać. Zanim postawił na karierę w showbusinessie zajmował się … mieszanymi sztukami walki. Brał udział w zawodowych galach i to z powodzeniem. Przełomem w muzycznej karierze okazał się drugi album w jego dyskografii - „Lucky 13”. Trzynastka przyniosła Krisowi szczęście. Dzięki niej zaczął grać dużo więcej koncertów (dla dużo większej widowni), został też uznany za odkrycie brytyjskiego bluesa. „Jego palce mają bezpośrednie połączenie z duszą” - napisał o jego grze jeden z recenzentów. Warto przekonać się o tym osobiście....



Bilety na polskie koncerty Krisa Barrasa są dostępne w ogólnopolskiej sieci Eventim.



KRIS BARRAS BAND

Kiedy: 10 kwietnia (środa) 2019

Gdzie: Warszawa @ Proxima, ul. Żwirki i Wigury 99a

Bilety: 70 zł – przedsprzedaż, 80 zł – w dniu koncertu

Organizator: Knock Out Productions



Kiedy: 11 kwietnia (czwartek) 2019

Gdzie: Kraków @ Kwadrat, ul. Skarżyńskiego 1

Bilety: 70 zł – przedsprzedaż, 80 zł – w dniu koncertu

Organizator: Knock Out Productions