Voo Voo w sobotę na żywo w Bielsku – Białej

Ponad trzy dekady na scenie. Parę ważnych dla polskiego rocka płyt w dyskografii. I co najmniej jeden utwór, który zna chyba każdy statystyczny Kowalski. Mowa oczywiście o „Karnawale”, który co roku wybrzmiewa podczas finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Voo Voo to również koncertowy żywioł, o czym będzie można przekonać się w najbliższą sobotę w Bielskim Centrum Kultury. Początek koncertu o 20.00. Bilety jeszcze są dostępne.