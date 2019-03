Andrzej Piaseczny w niedzielę zaśpiewa w „Spodku”

„Niecierpliwi”, „Prawie do nieba”, „Imię deszczu”, „Chodź, przytul, przebacz”, „Śniadanie do łóżka” - to tylko niektóre z wielkich przebojów, za które publiczność pokochała Andrzeja Piasecznego. Jeden z najpopularniejszych polskich wokalistów już w najbliższą niedzielę wystąpi w katowickim „Spodku”. Początek koncertu „The Best of” o 18.30. Przywitajmy wiosnę w rytmach hitów Andrzeja Piasecznego!