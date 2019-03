Komediowa majówka w Łodzi

Kariera po polsku” to sztuka o dwóch spryciarzach, którzy nieoczekiwanie dla siebie robią urzędniczą „karierę”. Przypadek sprawia, że żona burmistrza małego miasteczka, chcąc zemścić się na zdradzającym ją w jej mniemaniu mężu, postanawia mu udowodnić, że burmistrzem może zostać każdy i przebrana za żebraczkę, udaje się do miasta żeby znaleźć kogoś, kogo mogłaby namówić na udawanie przed burmistrzem eksperta od ekonomii. Spotyka dwóch cwaniaków i od tej chwili ciągnie się przez całą sztukę pasmo nieprzewidzianych zdarzeń i pomyłek. W dodatku na wieść o tym, że gdzieś w Polsce pojawił się geniusz od spraw gospodarczych, do miasteczka przyjeżdża sam minister gospodarki. Od tego momentu kariera cwaniaków zaczyna się toczyć w błyskawicznym tempie. Ale na końcu następuje nieoczekiwany zwrot akcji, który cały misternie ułożony plan, wywraca do góry nogami...



„Kariera po polsku” to dwie godziny świetnej zabawy. Na scenie plejada znanych i lubianych aktorów i aktorek, między innymi: Ewa Kuklińska, Adrianna Biedrzyńska, Paweł Burczyk, Tadeusz Ross i Bogdan Kalus.



5 maja spektakl zostanie zaprezentowany w łódzkim Teatrze Muzycznym aż trzykrotnie: o 13.30, 17.00 i 20.30. Bilety dostępne są w ogólnopolskiej sieci e.Bilet.pl. https://www.ebilet.pl/teatr/komedia/kariera-po-polsku/