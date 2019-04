Lion Shepherd: premiera albumu "III"

Album „III” ukazuje się w trzech wersjach: na kompakcie, podwójnym winylu oraz – gratka dla kolekcjonerów i audiofilów - w specjalnej, limitowanej edycji winylowej. (https://lionshepherd.net/store/)



- Podczas sesji wykorzystaliśmy rekordową ilość instrumentów perkusyjnych i strunowych. Czerpaliśmy pełnymi garściami ze wszystkich gatunków muzycznych, które nas inspirują. Na płycie pojawiają się tak charakterystyczne dla zespołu instrumenty jak: gitara dwunastostrunowa, arabska lutnia, darbuka, ale też nowości jak fortepian czy kwartet smyczkowy. Nagraliśmy ponad 100 minut muzyki. Wytwórnia dostała od nas gotowy materiał, zrobiony tak jak chcieliśmy. Myślę, że nam zaufali. Pracujemy z naprawdę fajnymi ludźmi, którzy są w muzyce rockowej nie od dziś, znają się na tej muzyce, wiedzą jak to wszystko działa w niszy, w której się poruszamy - podkreśla Kamil Haidar, lider Lion Shepherd.



Zobacz klip Lion Shepherd "What went wrong": https://youtu.be/h2YXjONZf7I



W najbliższym czasie, Lion Shepherd wystąpi w Katowicach (6 kwietnia) oraz Krakowie (7 kwietnia). Bilety na te wydarzenia dostępne są w ogólnopolskiej sieci Empik. https://www.empikbilety.pl/event/Lion_Shepherd



Trio Lion Shepherd powstało w 2014 roku z inicjatywy wokalisty Kamila Haidara i gitarzysty Mateusza Owczarka. Do składu dołączył perkusista Maciej Gołyźniak. W studiu i na trasach koncertowych zespół wspomagają muzycy sesyjni. Grupa ma na koncie dwie, bardzo dobrze przyjęte płyty: Hireaeth (z 2015 roku) oraz wspomnianą wyżej „Heat” (wydaną dwa lata temu). Lion Shepherd dał się poznać szerszej publiczności podczas trasy koncertowej z Riverside oraz występom na Przystanku Woodstock i Impact Festival.