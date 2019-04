Wrocławski koncert Marcina Wyrostka coraz bliżej.

Marcin Wyrostek zyskał ogólnopolską sławę dzięki zwycięstwu w drugiej edycji popularnego programu „Mam talent”. Sukces przekuł w błyskotliwą karierę. Dzięki płycie „Magia del Tango” ponownie odkrył dla polskiej publiczności dzieła mistrzów gatunku - Astora Piazzoli i Richarda Galliano. Dwa lata temu zaskoczył albumem „Polacc”.



Założył kilku projektów muzycznych w tym "Marcin Wyrostek Corazoon" oraz "Marcin Wyrostek Corazon & Dance Show" z udziałem najlepszych polskich tancerzy - Anny Głogowskiej, Jana Klimenta i Tomasza Barańskiego. Nagrał cztery autorskie płyty, za które otrzymał m.in potrójną platynę oraz nominację do nagrody Fryderyki 2010 za płytę "Magia del Tango", platynę za album "For Alice" i podwójną platynową płytę za krążek "Coloriage". Jednym z najbardziej ekscytujących wyzwań muzycznych był wspólny występ z legendą jazzowej wokalistyki Bobbym McFerrinem w 2010 roku.



Ostatnim jak dotąd płytowym wydawnictwem Marcina Wyrostka jest „Polacc”. Niezwykły materiał, inspirowany polską muzyką tradycyjną, filmową, żydowską czy polskimi tańcami ludowymi jak i kompozycjami wielkich mistrzów, by wspomnieć: Henryka Mikołaja Góreckiego, Wojciecha Kilara, Witolda Lutosławskiego, Karola Szymanowskiego. Nie zabrakło na „Polacc” także tematów zaczerpniętych z muzyki rozrywkowej lat 60-tych i 70-tych oraz kompozycji własnego autorstwa.



Bilety na wrocławski koncert – teraz w promocyjnej cenie - dostępne są w ogólnopolskiej sieci biletin.pl.



Koncert we Wrocławskim Centrum Kongresowym, podczas którego zabrzmią utwory z całej dyskografii Marcina Wyrostka, rozpocznie się o 19.30.