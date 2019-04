Spektakl „Chory na sukces” w Katowicach

Główną rolę w przedstawieniu grają na przemian: Krzysztof Ibisz oraz Michał Wiśniewski. W Katowicach zobaczymy drugiego z nich. Artystę, wokół której trudno przejść obojętnie, budzącego skrajne emocje. Wokalistę Ich Troje, bohatera wielu skandali, stałego dostarczyciela newsów dla kolorowej prasy oraz portali opisujących życie celebrytów.



Sceniczna postać, grana przez Wiśniewskiego chce wyjść naprzeciw plotkom i próbom ośmieszenia – jak twierdzą niektórzy – jego narcyzowatej osobowości. W tym celu kreuje zarozumiałego i przekonanego o swej wielkości bufona, wyłącznie po to, żeby udowodnić wszem i wobec posiadany do siebie dystans i zdyskontować to, co się o nim niesłusznie mówi.



Głównemu bohaterowi pomagają w tym scenicznym zadaniu czołowi polscy artyści kabaretowi: Krzysztof Hanke (założyciel i lider śląskiego kabaretu „Rak", popularny serialowy Bercik), Piotr Pręgowski (znany przede wszystkim z serialu „Ranczo" oraz ról w kultowych komediach Stanisława Barei) oraz Tadeusz Ross (czyli „Zulu Gula"), którzy żartują sobie z idola, na wszelki możliwy sposób im się podlizując i kpiąc zarazem...



Początek spektaklu o 18.30. Bilety: https://www.kupbilecik.pl/impreza-37161-chory.na.sukces.katowice.html.



„Chory na sukces”

12 maja 2019. godz 18:30

Katowice, Miasto Ogrodów