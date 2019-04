Wielka Majówka z Borowiczem na Soszowie

- Spotkania przy grillu to niemal nasza narodowa tradycja podczas majówki. Podczas piątkowej imprezy przygotuję szaszłyki z wątróbki drobiowej z jabłkiem i boczkiem. Oczywiście musi być kiełbasa, bo Ślązoki ją lubią, ale zostanie podana w niebanalny sposób. Trzecią potrawą będzie orzeźwiająca, egzotyczna sałatka – zapowiada Adam Borowicz.



Na antenie telewizyjnej Dwójki trwa właśnie drugi sezon jego kulinarno – podróżniczego programu. Adam zabiera widzów w różne zakątki Europy i odkrywa nowe potrawy i smaki, ale na każdym kroku podkreśla swoje śląskie korzenie. Jest dwukrotnym laureatem „Osobowości Roku”, przyznawanej przez Czytelników „Dziennika Zachodniego” - największej i najpopularniejszej gazety na Śląsku. Został doceniony w kategorii „Kultura” za promowanie śląskiej gwary.



Rodzinna fiesta w Wiśle – Soszowie rozpocznie się już o 11.00. Oprócz grillowania z gwiazdą, w programie również animacje dla dzieci. Przez cały czas czynny będzie także wyciąg kanapowy. Wstęp na imprezę jest wolny.



To pierwsza z cyklu wiosenno – letnich plenerowych imprez w tym ośrodku wypoczynkowym. - Zachęcamy do aktywnego wypoczynku w górach. Stacja otwiera się latem na miłośników dwóch kółek. Wyciąg będzie czynny, szlaki turystyczne wokół to prawdziwy raj dla rowerzystów – mówi Ewa Szalbot – kierownik Stacji Narciarskiej Soszów,



3 maja 2019

Stacja Narciarska Soszów - stacja pośrednia

godz. 11 - 16

Wstęp wolny

Wjazd i zjazd koleją: 18 zł / os , dzieci do lat 6 gratis.



27 kwietnia SN Soszów otwiera sezon letni. W wybrane dni oraz przez całe wakacje czynny będzie wyciąg krzesełkowy.

Pełny harmonogram dostępny jest na stronie www.soszow.pl



Patronat medialny nad wydarzeniem objęły: TVP3 Katowice oraz Radio Katowice.