Lady Pank zagra w skalnym amfiteatrze w Kielcach

„When I'm 64” - refren przeboju Beatlesów mógł sobie zaśpiewać 17 kwietnia Jan Borysewicz współzałożyciel i współtwórca wszystkich utworów Lady Pank. Na przekór metryce, muzyk nie zamierza jednak spocząć na laurach. Lady Pank wciąż nagrywa i wciąż intensywnie koncertuje, zapełniając największe areny w kraju.



W 2018 roku, legenda polskiego rocka hucznie świętowała jubileusz 35 – lecia wydania debiutanckiego albumu, który okazał się prawdziwą kopalnią przebojów i dzięki któremu Lady Pank zyskał status gwiazdy. Piękną rocznicę zespół uczcił wydaniem niezwykłej płyty. Jan Borysewicz i Janusz Panasewicz nie ograniczyli się do przygotowania jubileuszowej reedycji, lecz ponownie weszli do studia i nagrali utwory z kultowego debiutu w nowych wersjach z udziałem licznego grona gwiazd polskiego rocka (i nie tylko). Warto wspomnieć w tym miejscu, że aż sześć utworów z oryginalnej płyty trafiło na szczyt Listy Przebojów Programu Trzeciego, a w latach osiemdziesiątych był to wyznacznik popularności zespołu w Polsce i jedna z nielicznych rozgłośni, w których nadawano muzykę rockową. Do dzisiaj trudno wyobrazić sobie koncert Lady Pank bez takich utworów jak: „Zamki na piasku”, „Vademecum Skauta” czy wspomniane wyżej „Mniej niż zero” i „Kryzysowa narzeczona. Ich teksty śpiewa kolejne już pokolenie fanów...



Zespół celebruje rocznicę premiery kultowego debiutu również na tegorocznej serii koncertów. Ale nie brakuje też w ich setliście przebojów z późniejszych lat. Również w Kielcach zespół zaprezentuje przekrojowy repertuar i zapowiada … niespodzianki. Jakie? O tym warto przekonać się na własne oczy i uszy.



Początek koncertu w Amfiteatrze Kadzielnia o 18.30. Bilety są dostępne w salonach Empiku oraz w internetowych sieciach sprzedaży.



Pełna rozpiska trasy prezentuje się następująco:



Kielce – Amfiteatr Kadzielnia – 26.05.2019 r. godz. 18:30

Opole – Amfiteatr NCPP – 14.09.2019 r. godz. 19:30

Gdańsk/Sopot – Ergo Arena – 13.10.2019 r. godz. 18:30

Katowice – Hala Spodek 26.10.2019 r., godz. 18:30

Wrocław - Hala Stulecia 17.11.2019 r. godz. 18:30

Kraków – Tauron Arena Kraków – 23.11.2019 godz. 18:30



Bilety na koncerty dostępne są w salonach Empiku (https://www.empikbilety.pl/event/Lady_Pank) oraz w internetowych sieciach sprzedaży.