Studio Sztama powracają. Nowy klip "Pory roku"

W polsatowskim show Studio Sztama zrobili spore wrażenie na jurorach. Muzycznie zespół poruszał się w klimatach około hip-hopowych, dziś trudno jednoznacznie powiedzieć, że w nich pozostali.



"Pory Roku" to najnowszy singiel zespołu, który pojawił się na tegorocznym wydawnictwie "Backspace". Obecnie Studio Sztama jest częścią zainicjowanego przez wytwórnię KAYAX projektu My Name Is New.



Teledysk "Pory Roku: https://youtu.be/FeB6AzIgpks