Mario Szaban z The Voice z nowym singlem

Utwór jest zapowiedzią płyty pt. "Pomiędzy niebem a ziemią", którą artysta planuje wydać jesienią tego roku. Tekst do najnowszego singla napisał Mariuszowi Rafał Bryndal.



https://www.youtube.com/watch?v=mU2StoEA3TI



Mario Szaban to wokalista, kompozytor, producent muzyczny. Absolwent Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach. Jest pomysłodawcą i założycielem warszawskiego studia Sound and More.

Na swoim koncie ma dwa albumy: "Pierwszy stopień" oraz "Second degree". Współpracował z takimi artystami jak: Ewa Bem, Jacek Piskorz, Piotr Cugowski, Robert Kubiszyn, Kuba Badach czy Patricia Kazadi. Wyprodukował płytę Roberta Janowskiego pt. ,,Nieważkość”.



W zakończonej pod koniec 2018 roku dziewiątej edycji The Voice of Poland Mario wykonał znane standardy muzyki Rn’B i Pop: "Home" - Michaela Buble czy "End of The Road" z repertuaru Boyz II Men. Utwór End Of The Road doczekał się ponad 410 000 odsłon w serwisie YouTube.