Kminek premierowo u Borowicza

Chłopaku” oraz „Nie kradnij, nie zabijaj, kochaj” pochodzą z EP zatytułowanej „V5”, która oficjalną premierę będzie miała pod koniec maja. Chwytliwe melodie, niebanalne teksty, charakterystyczny wokal Michaliny Maruniak – to najważniejsze składniki Kminkowego stylu. Materiał nagrano w Legnicy – rodzinnym mieście zespołu.



Kminek to trio: Michalina Maruniak – wokalistka i współkompozytorka repertuaru; Jerzy Delwo – gitara basowa, teksty, muzyczny „mózg” zespołu oraz Paweł Zając – gitary (w koncertowym składzie grupę wspomagają: Arek Halikowski – gitary, Adam Rorat - klawisze oraz Paweł Kurek – perkusja). - Zawsze nas to zaskakuje: jak myśmy się odnaleźli? Ta trójka jest faktycznie wyjątkowa. Rozumiemy się fajnie i bez słów – podkreśla wokalistka zespołu.



Utwory z debiutanckiego albumu legnickiej grupy „34” gościły na antenie radiowej Trójki, między innymi w audycji ikony tej rozgłośni Marka Niedźwieckiego. Zespół miał okazję dzielić scenę z takimi artystami jak: Ray Wilson (eks-wokalista Genesis) i Lao Che.



Ścieżki Adama Borowicza i zespołu splatają się nie po raz pierwszy. Piosenki Kminka ze wspomnianej wyżej debiutanckiej płyty można było usłyszeć zarówno w internetowej wersji programu (wówczas jeszcze pod nazwą „Jestem Borowicz”), jak i w pierwszym sezonie „To je Borowicz. Podróże ze smakiem”, emitowanym na antenie TVP2.



To je Borowicz. Podróże ze smakiem.

Sobota, godz. 11:55, TVP2