Ostatnie bilety na koncert Kasi Kowalskiej w Zielonej Górze

Zielonogórski koncert jest częścią spektakularnej trasy jubileuszowej z okazji 25-lecia pracy artystycznej Kasi Kowalskiej. Wydana w 1994 roku płyta „Gemini” była jednym z najgłośniejszych debiutów fonograficznych w ostatnich trzech dekadach polskiego showbusinessu. Stała się trampoliną do kariery dla 21-letniej wówczas artystki.



Wokalista, kompozytorka, autorka tekstów. Jedna z najbardziej rozpoznawalnych artystek na polskiej scenie muzycznej. Laureatka Fryderyków, Superjedynek, MTV European Music Awards. Jej płyty sprzedały się łącznie w ponad milionie egzemplarzy. Sporym uznaniem cieszył się także niezwykły album „Moja krew”, zawierający interpretacje słynnych utworów z repertuaru Grzegorza Ciechowskiego i Republiki. Ostatnio – na antenach rockowych stacji radiowych – często można usłyszeć Kasię Kowalską w interpretacji słynnego przeboju Lady Pank „Zamki na piasku”.



„Prowadź mnie”, „Antidotum”, „A to co mam”, „Spowiedź”, „Być tak blisko”, „Co może przynieść nowy dzień”, „Coś optymistycznego” - to tylko niektóre piosenki, jakie Kasia Kowalska wykonuje podczas jubileuszowej trasy, będącej również promocją najnowszej płyty „Aya”, na którą artystka kazała czekać swoim fanom długie dziesięć lat. Album – z którego pochodzi singlowy przebój „Alannah” (Tak niewiele chcę) – wspiął się na pierwsze miejsce bestsellerów sieci Empik.



Bilety na zielonogórski koncert w cenie 69 i 79 złotych są już dostępne w sieci empik bilety:

