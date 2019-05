"Długi łykend" we wrześniu w Gdańsku i Wrocławiu

Sztuki Norma Fostera znane są ze swojego charakterystycznego humoru oraz trafnego pokazania tego, jak zwykli ludzie próbują sobie radzić w życiu.



„Norm Foster ma talent do tworzenia postaci, które są tak wiarygodne, że widzowie mogą zobaczyć na scenie fragmenty samych siebie” - pisał jeden z recenzentów. Również „Długi łykend” wpisuje się w ten schemat. To klasyczna komedia, świetnie napisana, z doskonałymi dialogami i zaskakującymi zwrotami akcji. Bohaterami są dwie pary, które kochają się i nienawidzą zarazem: prawnik i psychoterapeutka oraz nieudolny scenarzysta i właścicielka sklepu. Cała czwórka spędza weekend w domku letniskowym, zagubionym gdzieś w lasach wschodniej Polski. To, co wydarzy się podczas tych kilku dni, wywróci ich życie do góry nogami.



Co jest prawdą, a co kłamstwem? Gdzie jest granica przyjaźni? Co kryje się w mrocznych zakątkach dusz bohaterów Karola, Wandy, Roberta i Poli. Wyjdą na jaw ich prawdziwe namiętności i pragnienia, a podjęte decyzje niewyobrażalnie pokrzyżują losy obu par. Miłość, przyjaźń, nienawiść, zazdrość… Wszystko podane z wielkim poczuciem humoru. Jak się potoczą losy bohaterów? Jakie podejmą decyzje? Jak skończy się ta historia?



W obsadzie spektaklu: Maja Barełkowska, Katarzyna Walter oraz wymiennie Piotr Cyrwus/Piotr Dąbrowski i Wojciech Wysocki. Spora dawka humoru gwarantowana!



"Długi łykend"

7 września 2019 r, Polska Filharmonia Bałtycka w Gdańsku

godz. 16:30 https://www.kupbilecik.pl/impreza-38219-dlugi.lykend.gdansk.html

godz. 19:30 https://www.kupbilecik.pl/impreza-38220-dlugi.lykend.gdansk.html



22 września 2019 r, Sala Audytoryjna WCK przy Hali Stulecia

godz. 18:30 https://www.kupbilecik.pl/impreza-38239-dlugi.lykend.wroclaw.html