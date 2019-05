La la Poland na żywo na Torwarze

Reżyserowany przez Wawrzyńca Kostrzewskiego – związanego na co dzień z Kabaretem Na Koniec Świata – serial "La la Poland” to próba innego spojrzenia na twórczość kabaretową. Bywa nazywany telewizyjną odpowiedzią na głośne „Ucho Prezesa”, zresztą w jego obsadzie znaleźli się aktorzy znani z tamtego formatu.



Ideą zarówno serialu, jak i estradowego show „La la Poland” jest absurdalna podróż po rzeczywistości, głównie polskiej, wraz z jej urokiem, grozą, głupotą, śmiesznością i powagą, z jej absurdami, w których autorzy dostrzegają niegasnące źródło inspiracji. Pomiędzy nienawiścią a miłością, wybieramy ironię i absurd.



W błyskawicznym tempie zdążymy pokłócić się przy tradycyjnym polskim stole, wejść na tajne zebrania rady pedagogicznej, odwiedzić rodzinę narzeczonej, poczuć oddech szefa w straszliwej korporacji, czy usiąść w poczekalni donikąd. Dotkniemy zarówno tradycji i nowoczesności, a także naszych ambicji, marzeń i powodów do dumy bo jak wiadomo, jesteśmy po prostu najlepsi, bo Polska to światowe mocarstwo. Naród, przeznaczony do szczególnych zadań, targany spiskami i wichrami historii.



Na scenie warszawskiego „Torwaru” zobaczymy między innymi: Izę Dąbrowską, Pawła Koślika, Sebastiana Stankiewicza, Olgę Sarzyńską, Wojciecha Solarza, Roberta Majewskiego i Michalinę Sosnę.



Początek imprezy o 18.30. Bilety w sprzedaży na https://www.ebilet.pl/widowiska/kabarety/la-la-poland/?partner=wagart



La La Poland Show

19 października 2019

Torwar, Warszawa

Początek imprezy o 18.30