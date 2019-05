Skalpel Big Band ogłosił kolejne koncerty

Lipcowy koncert będzie wyjątkowym wydarzeniem. Skalpel Big Band zostali zaproszeni do uświetnienia 110-lecia Opery Leśniej – wyjątkowego miejsca na koncertowej mapie Polski. Miejsca, które gościło wielu wybitnych artystów z całego świata. Początek koncertu w Sopocie o 20.00, bilety są już dostępne.



Pozostałe daty i miejsca to: 25 października – Poznań, 26 października – Szczecin oraz 30 listopada – Warszawa. Wcześniejsze koncerty liczącego w sumie aż 17 muzyków Skalpel Big Band spotkały się z gorącym przyjęciem ze strony publiczności, która tłumnie wypełniła sale.



- Dzięki współpracy z big bandem nasza muzyka zaczyna żyć nowym życiem. Przeżywa drugą młodość. Jest bardziej witalna i zarazem nieprzewidywalna, gdy pojawiają się improwizacje naszych wspaniałych solistów – podkreślają Marcin Cichy i Igor Pudło.



Duet Skalpel zyskał rozgłos i uznanie – także na Zachodzie – dzięki płytom „Skalpel” i „Konfusion”, na których didżeje Marcin Cichy i Igor Pudło przełożyli na współczesny język muzyczny jazzowe brzmienia sprzed ponad pół wieku. Bigbandowe wcielenie to zupełnie nowa jakość ich muzyki. Nie byłoby tego projektu bez Patryka Piłasiewicza, młodego aranżera i kompozytora. To właśnie on zaproponował Skalpelowi rozpisanie utworów na orkiestrowy skład. Ciekawe są początki fascynacji Patryka muzyką duetu. Działo się to w … Wenecji podczas pleneru fotograficznego. - Wśród malowniczych sklepów, antykwariatów i galerii znalazłem niecodzienny warsztat jubilerski. A w środku wystawa z mnóstwem pięknych przedmiotów: miniaturowych rzeźb stworzonych z zardzewiałej stali, blachy, miedzi, fragmentów mechanizmów, cyferblatów i zegarowych werków. Zza uchylonych drzwi dobiegała muzyka równie niesamowita jak wytwory tajemniczego architekta rdzy i czasu. Wszedłem do środka. Zacząłem uważniej przysłuchiwać się dźwiękom. Zapytałem jubilera o muzykę. „To Skalpel – zespół z Polski. Najlepszy zespół jaki znam, a znam ich wiele”. Zdziwił się, że jestem z Polski, a nie znam ich muzyki. Po powrocie do kraju kupiłem płytę, którą znam dziś na pamięć – wspomina Patryk Piłasiewicz.



Bilety na koncerty Skalpel Big Band są na http://bit.ly/2vV9wel