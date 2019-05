Premiera: Kminek z nową EP "V5"

Po wydaniu płyty „34”, Kminek spotkało wiele pozytywnych rzeczy, które dodały zespołowi energii do działania. Emisja utworów w „Trójkowej” audycji Marka Niedźwieckiego, dzielenie sceny z Lao Che oraz byłym wokalistą Genesis Ray'em Wilsonem, przychylne recenzje, no i wyprzedany na długo przed terminem promocyjny koncert płyty...



Posłuchaj:

Kminek "Nie kradnij" https://youtu.be/nrF3Q_n7DZ8

Kminek "Chłopaku" https://youtu.be/PMqFRosmfrU



Kminek nie lubi jednak spoczywać na laurach, stąd szybka premiera nowego materiału. Zespół zarejestrował „V5” w jednym ze studiów w rodzinnej Legnicy. - W przeciwieństwie do sesji płyty „34”, tym razem nie zaprosiliśmy do studia żadnych gości. Po prostu uznaliśmy, że poradzimy sobie świetnie we własnym gronie – mówi Michalina Maruniak, wokalistka Kminka. - Postanowiliśmy wydać EP, a nie pełny album, gdyż nie chcieliśmy czekać do zimy z wypuszczeniem czegoś nowego, a nie wszystkie pomysły, nad którymi pracowaliśmy zostały ukończone w stu procentach – dodaje.



Chwytliwe melodie, niebanalne teksty, trochę „ejtisowych” klimatów, charakterystyczny wokal – to najważniejsze składniki Kminkowego stylu AD 2019.



Kminek to trio: Michalina Maruniak – wokalistka i współkompozytorka repertuaru; Jerzy Delwo – gitara basowa, teksty, muzyczny „mózg” zespołu oraz Paweł Zając – gitary. - W tym męskim gronie na ogół to ja jestem ogniem, Jurek – wodą, a Paweł – wiatrem lub falą. Taka z nas dobrana ekipa! Zawsze nas to zaskakuje: jak myśmy się odnaleźli? Rozumiemy się fajnie i bez słów – podkreśla wokalistka zespołu. W koncertowym składzie grupę wspomagają gitarzysta Arek Halikowski – gitary, Adam Rorat - klawisze oraz perkusista Paweł Kurek.



Oficjalną premierę EP zaplanowano na 24 maja. - Natomiast 21 czerwca premierowo zaśpiewam na żywo utwór „Nie kradnij” w ramach spotkań „Galeria Nocą” w legnickiej Galerii Piastów. To będzie kameralny występ przed recitalem Sławka Uniatowskiego. Planujemy również zorganizowanie dużego koncertu promocyjnego, intensywnie pracujemy nad tym wydarzeniem. Mam nadzieję, że już wkrótce będę mogła podać jego datę i miejsce – mówi Michalina Maruniak.