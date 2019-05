Wisła: Dzień Dziecka z Top Chefem już w sobotę

- Po sukcesie majówkowego grillowania z Adamem Borowiczem, zapraszamy na kolejne wydarzenie z udziałem postaci znanej ze szklanego ekranu. Chcemy, żeby Stacja Narciarska Soszów tętniła życiem nie tylko podczas sezonu zimowego. Stąd właśnie pomysły na takie imprezy. Zapraszamy do zabawy całe rodziny. Pogoda zapowiada się rewelacyjnie! - mówi Tomasz Prandzioch, dyrektor Stacji Narciarskiej Soszów.



Marcin Czubak to niebanalna i barwna postać w branży kulinarnej. Do zawodu trafił przypadkiem. Mieszkał wtedy z rodzicami w Szkocji. Chciał zostać trenerem piłki nożnej, ale na jego wymarzonym kierunku w collegu nie było wolnych miejsc. W przeciwieństwie do kierunku kształcącym przyszłych szefów kuchni... Szybko jednak wciągnął się w ten fach.



Pracował w pięciogwiazdkowych szkockich restauracjach. Reprezentował również ten kraj podczas prestiżowych zawodów Escoffier organizowanych przez Cordon Blue w Londynie. Potem pojawiła się egzotyczna propozycja: etat nadwornego kucharza prezydenta Gabonu. Bez namysłu przyjął ofertę i przez dwa lata gotował dla głowy państwa i jego rodziny. A także dla jego gości, wśród których nie brakowało również gwiazd światowego sportu. Popularność w Polsce zyskał dzięki sukcesowi w kulinarnym show „Top Chef”.



Sobotnia impreza w Soszowie rozpocznie się o godzinie 10.00. Wstęp na imprezę jest wolny. Dzieci do 12 roku życia będą miały także w tym dniu bezpłatny wjazd i zjazd wyciągiem na stację narciarską.