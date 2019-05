Wystawa „O Mamo! Codzienność w obiektywie miłości” w rudzkim parku wodnym

Wystawa została oficjalnie otwarta 27 maja. Na sztalugach w holu rudzkiego Aquadromu znajduje się 15 prac. - Próbowałam pokazać mamom, że w dziecięcych oczach nasza powszedniość jest magią, czymś nadzwyczajnym, przygodą, pasjonującym poznawaniem samego siebie i otoczenia. Dlatego właśnie warto zapraszać do niej dzieci, niezależni od ich wieku – podkreśla Maja Szwed. - Codzienność to nie synonim nudy, a wyjątkowa przestrzeń do uczenia się wdzięczności za to co mamy. Tu i Teraz. Zachwytu nad tym, czym dorośli zachwycić się nie potrafią: wycinanką, myciem okien, podlewaniem kwiatków, pieczeniem ciasta, codziennym treningiem, który nam wszedł już w nawyk. Okiem fotografa dostrzegłam, że właściciele tych małych rączek i nóżek, wykonujący proste i nieskomplikowane, w ocenie nas – dorosłych, czynności – mają w spojrzeniu przeświadczenie o tym, że robią coś naprawdę wielkiego. Pora dostrzec to, że to naprawdę jest COŚ WIELKIEGO – mówi autorka niezwykłych prac.



Wystawa „O Mamo! Codzienność w obiektywie miłości” będzie dostępna w holu rudzkiego parku wodnego – w godzinach otwarcia obiektu - do 2 czerwca.



Aquadrom Ruda Śląska

do 2.06.2019

wstep bezplatny

w godzinach otwarcia Aquadrom