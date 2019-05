Lion Shepherd ogłosili daty jesiennych koncertów

Płyta miała premierę 29 marca. Wcześniej grupa dowodzona przez Kamila Haidara kilka razy zaprezentowała utwory z nowego wydawnictwa na żywo. Ta „rozgrzewka” przed właściwą trasą koncertową spotkała się z dużym zainteresowaniem publiczności. Teraz, gdy płyta jest dostępna w sprzedaży i zasłużenie zbiera świetne recenzje, występy Lion Shepherd będą z pewnością jeszcze większym sukcesem frekwencyjnym.



Tournee rozpocznie się 10 października koncertem w Toruniu w klubie „Od Nowa”. Następnie utwory z „III” oraz kompozycji z wcześniejszych płyt posłuchamy w: Koszalinie (11.10, Teatr Variete), Pile (12.10, „Club Barka”), Szczecinie (13.10, Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia), Poznaniu (14.10, klub „Tama”), Zabrzu (18.10, CK „Wiatrak”), Rzeszowie (19.10, „LUKR”), Lublinie (20.10, klub „30”), Białymstoku (21.10, Białostockie Centrum Kultury), Gorzowie Wielkopolskim (24.10, „C-60”) oraz w Zielonej Górze (25.10, Piwnica Artystyczna „Kawon”).



Bilety są już dostępne w przedsprzedaży online: http://bit.ly/2YEYuWI



Płyta „III” to największe przedsięwzięcie w dotychczasowej karierze Lion Shepherd. - Podczas sesji wykorzystaliśmy rekordową ilość instrumentów perkusyjnych i strunowych. Czerpaliśmy pełnymi garściami ze wszystkich gatunków muzycznych, które nas inspirują. Na płycie pojawiają się tak charakterystyczne dla zespołu instrumenty jak: gitara dwunastostrunowa, arabska lutnia, darbuka, ale też nowości jak fortepian czy kwartet smyczkowy. Nagraliśmy ponad 100 minut muzyki – mówi Kamil Haidar.



Trio Lion Shepherd powstało w 2014 roku z inicjatywy wokalisty Kamila Haidara i gitarzysty Mateusza Owczarka. Do składu dołączył perkusista Maciej Gołyźniak. W studiu i na trasach koncertowych zespół wspomagają muzycy sesyjni. Grupa ma na koncie dwie, bardzo dobrze przyjęte płyty: Hireaeth (z 2015 roku) oraz wspomnianą wyżej „Heat” (wydaną dwa lata temu). Lion Shepherd dał się poznać szerszej publiczności podczas trasy koncertowej z Riverside oraz występom na Przystanku Woodstock i Impact Festival.



Lion Shepherd

The World On Fire Tour



10.10 Od Nowa, Toruń

11.10 Teatr Variete Muza, Koszalin

12.10 Club Barka, Piła

13.10 Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia, Szczecin

14.10 Klub Tama, Poznań

18.10 CK Wiatrak, Zabrze

19.10 LUKR, Rzeszów

20.10 Klub30, Lublin

21.10 Białostocki Ośrodek Kultury, Białystok

24.10 C-60, Gorzów Wielkopolski

25.10 Kawon Piwnica Artystyczna, Zielona Góra.