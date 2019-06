Eryk Waszczuk & Mario Szaban z The Voice ze wspólnym singlem

- Ze względu na uniwersalny tekst piosenki, autorstwa Jacka Cygana, postanowiliśmy stworzyć własną jej wersję. Do udziału w nagraniach zaprosiliśmy znakomitych muzyków: Mariusza Szabana - uczestnika ostatniej edycji programu The Voice of Poland, na instrumentach klawiszowych zagrał Łukasz Kozera z zespołu Hengelo, a na saksofonie Marcin Kajper, który współpracuje na stałe z Rayem Wilsonem - byłym wokalistą legendarnej grupy Genesis - mówi Sebasian Płatek, manager Eryka Waszczuka.



Producentem utworu jest Szymon Folwarczny - którzy wyprodukował wszystkie dotychczasowe single Eryka, a wcześniej współpracował z takimi wykonawcami jak Monika Brodka czy Kamil Bednarek. Autorem okładki jest niezwykle utalentowana młoda grafik Marta Kuziów.



https://www.youtube.com/watch?v=NciG1ESC5F0



---

Eryk Waszczuk to pochodzący z Międzyrzeca Podlaskiego 13-letni wokalista, uczestnik pierwszej edycji programu telewizyjnego The Voice Kids, emitowanego na antenie TVP2. Eryk był członkiem drużyny Edyty Górniak. W programie odpadł na etapie Bitew. Jego występ w „Przesłuchaniach w ciemno”, gdzie wykonał piosenkę „When A Man Loves a Woman” Michaela Boltona, w serwisie YouTube wyświetlono ponad 6 mln razy.

Jest laureatem wielu konkursów muzycznych zarówno w kraju jak i za granicą. Ukończył szkołę muzyczną pierwszego stopnia w Międzyrzecu Podlaskim. Występował w zespole Chwilka z Białej Podlaskiej.

W czerwcu 2018 roku, wydał swój debiutancki singiel, którym był cover przeboju „One” z repertuaru grupy U2. Do utworu powstał teledysk, zrealizowany w Katowicach oraz w rodzinnym Międzyrzecu Podlaskim. Klip emitowano na antenach telewizji ogólnopolskiej, regionalnych oraz lokalnych. Video zostało zauważone przez największe portale informacyjne w Polsce. W serwisie YouTube obejrzano go ponad 140 tysięcy razy.

Po sukcesie „One” Eryk zmierzył się z przebojami duetu Marcus & Martinus - „Without You” (ponad 130 tys wyświetleń na YouTube) oraz „Mercy” Shawna Mendesa (ponad 40 tys odtworzeń na YouTube).

W listopadzie ukazał się pierwszy autorski utwór Eryka. Piosenka zagościła na Liście Przebojów Polskiego Radia Dzieciom - i jest obecna nadal.

Wszystkie utwory Eryka, dostępne są w sklepach z muzyką cyfrową.



Mario Szaban to wokalista, kompozytor, producent muzyczny. Absolwent Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach. Jest pomysłodawcą i założycielem warszawskiego studia Sound and More.

Na swoim koncie ma dwa albumy: "Pierwszy stopień" oraz "Second degree". Współpracował z takimi artystami jak: Ewa Bem, Jacek Piskorz, Piotr Cugowski, Robert Kubiszyn, Kuba Badach czy Patricia Kazadi. Wyprodukował płytę Roberta Janowskiego pt. ,,Nieważkość”. W zakończonej pod koniec 2018 roku dziewiątej edycji The Voice of Poland Mario wykonał znane standardy muzyki Rn’B i Pop: "Home" - Michaela Buble czy "End of The Road" z repertuaru Boyz II Men. Utwór End Of The Road doczekał się ponad 410 000 odsłon w serwisie YouTube. Kilka dni temu, ukazał się nowy singiel Mariusza zatytułowany "Wyprowadzam się z siebie" który jest zapowiedzią płyty

"Pomiędzy niebem a ziemią ", którą artysta planuje wydać jesienią tego roku. Mariusz jest kompozytorem i producentem nagrania. Tekst do najnowszego singla napisał Mariuszowi Rafał Bryndal.